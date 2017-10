Neurologické oddelenie v Šaci ocenili za liečbu mozgovocievnych príhod

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 9. októbra (TASR) - Neurologické oddelenie nemocnice v košickej Šaci získalo medzinárodné ocenenie Gold Status za starostlivosť o pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou (NCMP). Udelila ho Európska organizácia pre cievne mozgové príhody (ESO). Za spoločnosť AGEL SK, ktorá nemocnicu prevádzkuje, o tom dnes informovala hovorkyňa Alžbeta Sivá.Predmetom ocenenia ESO Angels Awards je správny manažment starostlivosti o pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou, ktorý si vyžaduje viacodborovú spoluprácu, predovšetkým s roentgenológom. "Zlatý status" udelili nemocničnému oddeleniu v Šaci počas 45. slovenského a českého cerebrovaskulárneho kongresu, ktorý sa konal od 3. do 6. októbra v Košiciach.uviedol riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca, a. s., 1. súkromná nemocnica Ján Slávik.Náhla cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku. Ide o najzávažnejšie akútne ochorenie v neurológii, ktoré postihuje pacientov vo vyššom veku, nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch pozorujeme pokles vekovej hranice a nie sú výnimkou aj pacienti vo veku 45 - 50 rokov, výnimočne aj menej. NCMP je život ohrozujúci náhly stav, pri ktorom dôjde z cievnych príčin k výpadku funkcie časti mozgu.vysvetľuje primárka neurologického oddelenia nemocnice Eva Rozprávková. "Pri zastavení prívodu krvi a tým kyslíka a dôležitých živín do mozgu dôjde po krátkom čase niekoľkých minút k odumieraniu mozgových buniek až odumrie tá časť mozgu, ktorú daná tepna zásobuje," doplnila.V prípade, že pacientovi nie je urýchlene poskytnutá odborná zdravotnícka pomoc, môže dôjsť k ochrnutiu a iným trvalým závažným príznakom, až smrti. Liečba patrí do rúk neurológa a ten musí začať liečbu do 4,5 hodiny od prvých príznakov ochorenia.V snahe zlepšiť povedomie verejnosti o závažnosti cievnej mozgovej príhody organizuje neurologické oddelenie šačianskej nemocnice vzdelávacie podujatie pre širokú verejnosti. Uskutoční sa 8. novembra popoludní v inkubátorovom dome na Školskej ulici v Moldave nad Bodvou.