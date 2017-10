Neurológovia sa v Košiciach zaoberali liečbou mozgových príhod

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. októbra (TASR) – Ako je na tom Slovensko v liečbe mozgových cievnych príhod, či majú pacienti na Slovensku rovnakú zdravotnú starostlivosť ako inde v Európe a aké má pacient šance na prežitie. Aj týmto otázkam sa venujú účastníci 45. Slovensko–českého neurologického kongresu, ktorý sa koná do piatka (6.10.) v Košiciach.povedala prednostka Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach Zuzana Gdovinová.Od nedele 1. októbra bola podľa jej slov zavedená do praxe mobilná aplikácia, ktorá má zrýchliť komunikáciu medzi záchrannou službou a nemocnicou.vysvetlila Gdovinová.Čas od privezenia pacienta do nemocnice a podania liečby sa podľa jej slov skrátil oproti minulosti zo 60 na súčasných 40 minút. Ako povedala, sú nemocnice, ktoré to dokážu i za kratší čas.doplnila Gdovinová.Zlepšiť manažment liečby pacienta s náhlou cievnou mozgovou príhodou má aj iniciatíva Angels.vysvetlila prezidentka Európskej organizácie pre cievne mozgové príhody (ESO) Valeria Caso s tým, že v minulosti a rovnako i na súčasnom kongrese v Košiciach bolo ocenených celkovo sedem slovenských pracovísk, ktoré dodržiavajú spomínané indikátory kvality.Podľa Gdovinovej na Slovensku ročne pribudne približne 11.000 pacientov s cievnou mozgovou príhodou.dodala.