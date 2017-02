Neúspešných žiadateľov o azyl urýchlene deportujú z Nemecka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. februára (TASR) - Nemecká spolková vláda a krajinské samosprávy sa dohodli na 16-bodovom pláne, ktorý má urýchliť deportácie neúspešných žiadateľov o azyl. Kancelárka Angela Merkelová to oznámila po štvrtkovom stretnutí so šéfmi krajinských vlád v Berlíne.Plán predložený Merkelovej kabinetom predpokladá výrazne užšiu spoluprácu medzi spolkovými a krajinskými orgánmi, ako i zriadenie dodatočných deportačných stredísk a novej organizácie s úlohou koordinovať spoločné odsuny. Prípustná dĺžka tzv. vyhosťovacej väzby v prípade osôb predstavujúcich hrozbu sa má zmeniť zo štyroch na desať dní. Plán ráta aj so zjednodušením dohľadu nad takýmito osobami.Spolková i krajinské vlády zdôraznili, že urýchlene vyhostení musia byť najmä tí žiadatelia o azyl, ktorí neuvedú pravú totožnosť alebo sa dopustia trestného činu. Na druhej strane majú byť vytvorené podmienky na to, aby boli neželaní cudzinci motivovaní k dobrovoľnému návratu do vlasti.Navrhovaný zoznam opatrení vrátane posilnenia právomocí spolkovej polície krajinské vlády v zásade podporujú, niektoré body si však museli so spolkovou vládou vyjasniť. Príslušný zákon má byť schválený v najbližšom období.Hesenský krajinský premiér Volker Bouffier vyzdvihol zmenu v legislatíve, ktorá umožní imigračným úradníkom odoberať mobilné telefóny a kontrolovať ich obsah v prípadoch, keď sa žiadateľ o azyl snaží zatajiť svoju totožnosť. Samotná Merkelová zase zdôraznila, že neúspešných žiadateľov o azyl majú vracať naspäť podľa možnosti už z prijímacích zariadení.Spolková vláda chce vyčleniť na realizáciu svojho plánu v tomto roku 40 miliónov eur. Ďalších 50 miliónov eur má byť určených na opätovné začlenenie vyhostených osôb do spoločnosti v krajinách pôvodu.Nemecko opustilo vlani dobrovoľne zhruba 55.000 migrantov, ďalších 25.000 tamojšie orgány vyhostili. Celkovo bolo podaných približne 280.000 žiadostí o azyl čo predstavuje výrazný pokles oproti rekordnému roku 2015, keď v Nemecku zaevidovali až 890.000 žiadateľov.