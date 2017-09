Nevada dočasne nebude obsadzovať rozhodkyňu zo súboja Canelo-Golovkin

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Las Vegas 20. septembra (TASR) - Športová komisia štátu Nevada (NSAC) nebude dočasne nominovať rozhodkyňu Adelaide Byrdovú na väčšie profesionálne boxerské súboje. Byrdová bodovala v Las Vegas nedávny zápas strednej hmotnostnej kategórie medzi Mexičanom Saúlom Canelom Álvarezom a Kazachom Gennadijom Golovkinom šokujúco jednoznačne 118:110 v prospech prvého menovaného, hoci väčšina odborníkov i médií považovala za víťaza jeho oponenta.Z rozhodcovského tria prisúdil po dvanástich kolách triumf Golovkinovi Dave Moretti pomerom 115:113, Don Trella zapísal nerozhodný rezultát 114:114. Toľko očakávaný duel sa skončil kontroverznou rozdelenou remízou.vysvetlil výkonný riaditeľ NSAC Bob Bennett na stránke Los Angeles Times.Oba tábory medzitým podľa portálu ESPN odštartovali rokovania o odvete, na ktorú si Álvarez môže do troch týždňov uplatniť opciu. Zatiaľ čo Kazach by rád boxoval už v decembri, Mexičan chce vyčkať až do 5. mája 2018. Vtedy je v jeho krajine veľký sviatok Cinco de Mayo, s ktorým sa tradične spájajú prestížne a lukratívne súboje. Golovkin preto možno v decembri absolvuje iný zápas.