Nevidiaci Ladislav z Levíc sa stratil vo Viedni, nemá pri sebe mobil

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom nevidiacom 33-ročnom Ladislavovi Rigóovi z Levíc. Foto: TASR - KR PZ v Nitre Foto: TASR - KR PZ v Nitre

Levice 26. októbra (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom nevidiacom 33-ročnom Ladislavovi Rigóovi z Levíc. Ako TASR informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, nevidiaci muž je nezvestný od pondelka 23. októbra.Ladislav Rigó išiel v daný deň so svojou matkou na výlet do Viedne, na miestnej železničnej stanici pravdepodobne nastúpil do vlaku idúceho smerom na Salzburg v čase o 15.15 h.povedala Čuháková.Nezvestný je asi 184 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči.dodala nitrianska krajská policajná hovorkyňa.Akékoľvek informácie k pohybu alebo pobytu nezvestného Ladislava Rigóa je možné nahlásiť polícii na bezplatnom telefónnom čísle 158.