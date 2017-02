Nevlastného brata vodcu KĽDR údajne otrávili v Malajzii

Kim Čong-un, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 14. februára (TASR) - Nevlastný brat severokórejského vodcu, 46-ročný Kim Čong-nam, bol v pondelok zavraždený v Malajzii. Informovala o tom dnes agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z juhokórejskej vlády.Polícia v Malajzii sa pre Reuters vyjadrila, že neidentifikovaný Severokórejčan zomrel v pondelok počas prevozu z medzinárodného letiska v Kuala Lumpure do jednej z okolitých nemocníc. Okresný policajný veliteľ Abdul Aziz Ali uviedol, že totožnosť muža nebola overená.vyhlásil.Nemenovaný zamestnanec nemocnice v meste Putrajaya však uviedol, že zosnulý Kórejčan sa narodil v roku 1970 a jeho priezvisko bolo Kim.Juhokórejská káblová televízia Čosun, citujúc viaceré juhokórejské vládne zdroje, vo svojom vysielaní priniesla správu, že Kima na letisku v Kuala Lumpure otrávili dve ženy, ktoré boli údajne severokórejskými agentkami. Ženy Kimovi vpichli do tela neznámu látku a ihneď nasadli do taxíka. Momentálne sú na úteku.Zdroj z juhokórejskej vlády, na ktorý sa vo svojom spravodajstve odvoláva agentúra Reuters, nebol schopný poskytnúť o tomto prípade bližšie informácie.Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že správy o Kimovej smrti nemôže potvrdiť. Stanovisko od juhokórejských tajných služieb sa Reuters nepodarilo získať.Kim Čong-nam žil v posledných rokoch v zahraničí - najmä v Macau, osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky. V roku 2001 ho zadržali na letisku v Japonsku, keď cestoval na falošný pas. Tvrdil vtedy, že chcel navštíviť tokijský Disneyland.Kim Čong-nam je najstarším synom bývalého severokorejského diktátora Kim Čong-ila. Narodil sa v roku 1970 z jeho vzťahu s herečkou Sung He-rim.Kim Čong-nam bol v rokoch 1998-2001 považovaný za nástupcu svojho otca. Predpokladá sa, že práve po incidente s falošným pasom jeho otec prehodnotil toto možné nástupníctvo. Jeho favoritom sa stal Kim Čong-namov nevlastný brat Kim Čong-un.Kim Čong-nam, ktorý bol známy ako prívrženec reforiem v KĽDR, vystupoval aj proti dynastickému nástupníctvu v KĽDR.Ak sa správy o smrti Kim Čong-nama potvrdia, pôjde o najvýznamnejšiu udalosť tohto druhu od popravy strýka severokórejského vodcu Čang Song-tcheka. Toho dal Kim Čong-un popraviť za prozápadný a nemravný život.