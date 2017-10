Nevyliečiteľne choré deti chcú podľa odborníkov zomierať doma

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. októbra (TASR) – Na Slovensku takmer 90 percent detí zomiera v nemocnici, hoci výskumy zo zahraničia poukazujú na prianie väčšiny detí a rodín zomrieť doma. Miesto úmrtia, typ liečby a starostlivosti má pritom dopad na kvalitu života nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich detí. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave na to upozornila nezisková organizácia Plamienok.V minulom roku na Slovensku trpelo život limitujúcimi alebo ohrozujúcimi chorobami 3390 detí, z toho 1695 vyžadovalo špecializovanú paliatívnu starostlivosť.povedala riaditeľka Plamienka Mária Jasenková. V roku 2016 bola na Slovensku takáto starostlivosť poskytnutá len 2,5 percentám detí a rodinám.Plamienok upozorňuje, že celkový počet detí na Slovensku, ktorým by špecializovaná paliatívna starostlivosť mohla pomôcť zlepšiť kvalitu života nie je malý.skonštatovala Jasenková. Viac sa podľa nej hovorí o eutanázii, ale veľmi málo sa hovorí o paliatívnej starostlivosti.podotkla riaditeľka. Je tu zahrnutá zdravotná starostlivosť, ošetrovanie, edukácia, sprevádzanie a psychologická pomoc či spirituálna pomoc.Na Slovensku je podľa Jasenkovej potrebné vytvoriť systém, ako ponúknuť takúto domácu starostlivosť všetkým deťom, ktoré majú závažné ochorenia. Zaoberať sa preto treba vypracovaním štandardov, vzdelávaním odborníkov, financovaním, rozvojom spolupráce až po zmenu postoja verejnosti i odborníkov k smrti a zomieraniu detí a dospelých doma.Nezisková organizácia Plamienok vydala publikáciu, v ktorej prvýkrát v spolupráci s Ústavom zdravotníckych informácií a štatistiky spracovala údaje o výskyte detí s život limitujúcimi a ohrozujúcimi chorobami, aj o ich úmrtiach v rámci celej republiky a jednotlivých krajov v rokoch 2011-2016.podotýka organizácia.Skúsenosti, ktoré v Plamienku získali počas uplynulých 15 rokov, by radi ponúkli všetkým, ktorí môžu ovplyvniť a skvalitniť starostlivosť o nevyliečiteľne choré a smútiace deti a ich rodiny." podotkla Jasenková.