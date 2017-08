Nevyzula si sandále, strávi mesiac vo väzení

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rangún 3. augusta (TASR) - Súd v Mjanmarsku poslal na jeden mesiac do väzenia ruskú občianku, ktorá sa dopustila urážky náboženstva, keď mala obuté sandále počas návštevy budhistickej pagody v starobylom meste Bagan. Agentúre DPA to potvrdila dnes tamojšia polícia.Podľa jej údajov nemenovanú Rusku odsúdili ešte v pondelok, dva dni po zadržaní pre uvedený prečin. Mjanmarský spravodajský server 7Day dnes uviedol, že dostala na výber medzi väzením a zaplatením pokuty vo výške 500.000 kyatov (približne 313 eur).V Mjanmarsku nie je neobvyklé, že cudzincom robí ťažkosti dodržiavať prísne náboženské pravidlá, nosenie obuvi v pagode je však považované za veľkú urážku.Vlani odsúdili v tejto krajine na niekoľko mesiacov väzenia Holanďana, ktorý v budhistickej svätyni odpojil reproduktory. Novozélanďana, ktorý zverejnil ako reklamu na internete obrázok Budhu so slúchadlami, potrestali v roku 2015 vyše dvojročným väzením s nútenými prácami.