New Jersey Devils vyradia Eliášovo číslo 26

Na snímke český útočník Patrik Eliáš, ktorý nedávno oficiálne ukončil kariéru, prichádza absolvovať časť predzápasovej rozcvičky s "diablami" pred začiatkom zápasu zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils - New York Islanders v Newarku 8. apríla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Jersey 2. augusta (TASR) - Klub NHL New Jersey Devils vzdá úctu útočníkovi Patrikovi Eliášovi, ktorý v jeho drese odohral celú zámorskú kariéru. Eliášovo číslo 26 klub slávnostne vyradí vo februárovom zápase proti New York Islanders. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Patrik Eliáš ukončil bohatú kariéru po sezóne 2015/2016. V NHL nastupoval iba za Devils, ktorí ho v roku 1994 draftovali z 51. pozície. V lige odohral celkovo 1402 zápasov, v ktorých získal 1150 kanadských bodov. V rokoch 2000 a 2003 pomohol tímu k zisku Stanleyho pohára. Eliáš bude prvým hráčom z Európy, ktorého si "diabli" uctia týmto spôsobom. Devils už vyradil z obehu čísla 3 (Ken Daneyko), 4 (Scott Stevens), 30 (Martin Brodeur) a 99 (Wayne Gretzky).