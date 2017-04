New Jersey podpísalo nováčikovský kontrakt s Rusom Dyblenkom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 20. apríla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL New Jersey Devils podpísal dvojročný nováčikovský kontrakt s ruským obrancom Jaroslavom Dyblenkom. Vo štvrtok o tom informoval generálny manažér Ray Shero.Dvadsaťtriročný Dyblenko strávil uplynulých päť sezón v KHL, kde obliekal dresy Atlantu Mytišči a Spartaka Moskva. V 180 dueloch zaznamenal dvanásť gólov a 27 asistencií. V piatich zápasoch play off nebodoval.