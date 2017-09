New York a Washington hrozia Trumpovi žalobami, ak ukončí program DACA

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. septembra (TASR) - Americké štáty New York a Washington v pondelok oznámili, že budú žalovať prezidenta Donalda Trumpa, ak zruší program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) chrániaci pred deportáciami prisťahovalcov, ktorí sa do Spojených štátov dostali vo veku menej ako 16 rokov a bez platných dokumentov. Informovala o tom agentúra Reuters.Očakáva sa, že Trump dnes oznámi ukončenie ďalšieho z programov spustených svojím demokratickým predchodcom Barackom Obamom, ale zároveň poskytne Kongresu šesť mesiacov na to, aby vypracoval právne predpisy, ktoré by ho nahradili.píše sa v spoločnom vyhlásení newyorského guvernéra Andrewa Cuoma a tamojšieho generálneho prokurátora Erica Schneidermana.Právnymi krokmi pohrozil aj Bob Ferguson, generálny prokurátor štátu Washington.uviedol Ferguson v samostatnom vyhlásení.Odhaduje sa, že program DACA sa týka približne 800.000 mladých ľudí, často nazývaných "dreamers", teda rojkovia, idealisti, ktorý ich chráni pred deportáciou a umožňuje im legálne pracovať.Ferguson a Schneiderman patria medzi 20 generálnych prokurátorov, ktorí sa v júli obrátili listom na Trumpa. Napísal v ňom, že ak ukončí program DACA, budú ho brániť "všetkými vhodnými prostriedkami".Aj mnohí poprední podnikatelia, napríklad generálny riaditeľ spoločnosti Microsoft Satya Nadella, šéfka automobilky General Motors Mary Barrová či šéf spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg, tiež vyzvali Trumpa, aby nezrušil program DACA.Opačný názor má niekoľko amerických štátov, ktoré požiadali Trumpa, aby program zrušil, inak si to vynútia súdnou cestou. Dali mu termín do tohto utorka.Tzv. dreamers tvoria iba zlomok z odhadovaných 11 miliónov nelegálnych prisťahovalcov v Spojených štátoch, z ktorých sú väčšina Hispánci. Trump v predvolebnej kampani prisľúbil deportovať všetkých "rojkov", no nemalá časť verejnosti sa postavila na ich stranu.Program DACA im na dva roky poskytuje povolenie na pobyt a pracovné povolenie, ktoré sa dá predlžovať na dobu neurčitú. Po skončení programu by im hrozilo vyhostenie.