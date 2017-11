NEW YORK: Kamaráti oslavovali 30. výročie maturity, zomreli pri útoku

Ľudia nosia na miesto tragédie kvety. Foto: Paul Martinka Foto: Paul Martinka

New York 1. novembra (TASR) - Medzi ôsmimi obeťami, ktorých životy si vyžiadal utorňajší teroristický útok v newyorskej štvrti Manhattan, sú aj piati Argentínčania. Do New Yorku prišli spolu s ďalšími štyrmi bývalými spolužiakmi osláviť 30. výročie maturity, ktorú spoločne absolvovali na polytechnickej strednej škole v Rosariu, treťom najľudnatejšom argentínskom meste. S odvolaním sa na argentínske médiá o tom informovala spravodajská stanica BBC.Usmrtenými mužmi sú Hernán Diego Mendoza, Diego Enrique Angelini, Alejandro Damián Pagnucco, Ariel Erlij a Hernán Ferrucci. Ich úmrtia potvrdilo argentínske ministerstvo zahraničných vecí. Všetci mali 48-49 rokov. Štyria údajne zomreli priamo na mieste, piaty zraneniam podľahol po prevoze do nemocnice. Jeden z nich, Ariel Erlij, bol výkonným riaditeľom argentínskej oceliarskej firmy a výlet bývalých spolužiakov do New Yorku financoval.Ďalší z niekdajších spolužiakov Martin Ludovico Marro, žijúci v súčasnosti v okolí Bostonu, utrpel podľa argentínskeho rezortu diplomacie pri útoku zranenia a zotavuje sa v manhattanskej nemocnici, informovala agentúra AP.Zosnulých absolventov si stredná škola v Rosariu pripomenula v stredu minútou ticha. Argentínsku vlajku pred budovou školy zvesili na pol žrde. Večer by sa v škole mala konať pietna akcia.Argentínsky prezident Mauricio Macri uviedol, že útok pri ktorom zahynulo dovedna osem ľudí a vážne sa zranilo ďalších 11 sa silne dotkol všetkých Argentínčanov. Podľa argentínskeho konzula v New Yorku Matea Estrémého sú štyria preživší Argentínčania v šoku.Bývalí spolužiaci si pritom len pred pár dňami zhotovili spoločnú fotografiu, na ktorej pózovali v bielych tričkách s nápisom Libre (Sloboda).