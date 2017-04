New York Times: Môže Kremeľ ovplyvniť francúzske voľby?

Veľký Kremeľský palác v Moskve Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. apríla (TASR) - Nikdy nepanovalo toľko obáv z možných pokusov ruského vedenia ovplyvniť výsledok francúzskych prezidentských volieb, ako teraz, píše denník New York Times v článku s názvom "Môže Kremeľ ovplyvniť francúzske voľby?".Šéf Elyzejského paláca Francois Hollande už v marci pranieroval snahy Kremľa" prostredníctvom "" a svojich "" vo Francúzsku, pripomína denník.Kybernetické útoky, propaganda, dezinformácie či dokonca financovanie kampaní - rozhodne existuje mnoho dôvodov pre obavy, a to o to viac, že podkopávajúca ofenzíva Kremľa je rozsiahlym a dlhotrvajúcim projektom, konštatuje New York Times.Ruské orgány podľa neho založili vo Francúzsku najmenej tri organizácie, ktoré majú šíriť vplyv Kremľa. Francúzsko-ruský dialóg je spolok vytvorený v roku 2004 pod patronátom vtedajšieho prezidenta Jacquesa Chiraca a ruského prezidenta Vladimira Putina. Jeho proklamovaným cieľom je rozvíjaťPodľa denníka sa však skôr zdá, že spolok vytvára pôdu pre zrušenie protiruských sankcií a presadzuje geopolitické názory Kremľa. Pomáhal aj pri organizovaní konferencie o Sýrii z 11. apríla, na ktorú zavítal námestník sýrskeho ministra zahraničných vecí. Podľa francúzskych tajných služieb je tento spolok "infikovaný" ruskými zahraničnými spravodajskými službami.Ďalšou organizáciou Kremľa je Inštitút demokracie a spolupráce, založený v Paríži v roku 2008. Jeho proklamovaným cieľom je vytvárať". Riaditeľka inštitútu vyhlasovala, že Západ si chce podmaniť Rusko a dokonca ho. Rusko podľa nej "Treťou hlavnou organizáciou Kremľa vo Francúzsku je podľa amerického denníka Fórum krajanov. Po prvý raz sa zišlo v roku 2011 a spája rusky hovoriacich emigrantov a potomkov emigrantov. Stretnutia sa konajú na ruskom veľvyslanectve v Paríži. Toto fórum - ale aj ďalšie podobné v iných krajinách - je srdcom Putinovej iniciatívy "Ruský svet": úsilia o mobilizáciu ruskej diaspóry pre rôzne jazykové, kultúrne a ekonomické projekty i pre budovanie podpory pre Kremeľ v takých geopolitických otázkach, ako je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou.Šéfovia týchto troch organizácií sa pravidelne objavujú vo francúzskych médiách, ale aj v médiách, ktoré vytvoril a financuje Kremeľ. Dve najvplyvnejšie sú agentúra Sputnik a televízia RT. Pokiaľ ide o prezidentské voľby, Sputnik a RT útočia na centristického kandidáta Emmanuela Macrona a podporujú ultrapravicovú kandidátku Marine Le Penovú a pravicového kandidáta Francoisa Fillona.New York Times pripomína, že Európsky parlament vlani v novembri varoval pred, ktorú označil za, čo je "Táto vojna naozaj prebieha, konštatuje New York Times. V závere článku píše, cieľom tejto vojny je vybudovať, na ktorý vyzval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo svojom prejave na bezpečnostnej konferencii v Mníchove vo februári. A každý, kto pozná vnútornú situáciu v Rusku - všeobecnú korupciu, zlú ekonomiku, rozšírenú chudobu, očividné zhoršenie politických a občianskych slobôd -, nemôže pochybovať o tom, že Putin môže mať vplyv na prezidentské voľby vo Francúzsku.