New York vlani zaznamenal 290 vrážd, je to najmenej za vyše 60 rokov

New York 6. januára (TASR) - V americkom meste New York zaznamenali počas minulého roka 290 vrážd, čo je najmenej v novodobej ére, informovala v noci na sobotu agentúra AP.V meste došlo v roku 2017 tiež k menšiemu počtu prípadov streľby (789) a celkovému poklesu hlásených trestných činov (96.517). Počet zadržaných osôb sa oproti predchádzajúcemu roku znížil o viac než 30.000.Pokles kriminality je podľa polície sčasti výsledkom väčšieho zamerania sa na rozsiahlejšie zločiny namiesto menších priestupkov, ako aj presunu ku komunitnému policajnému dohľadu v jednotlivých okrskoch.vyhlásil v piatok policajný komisár James O'Neill.Starosta Bill de Blasio uviedol, že pokles kriminality je vrcholným úspechom v histórii tamojšieho policajného zboru. V roku 2016 evidovali v New Yorku 335 vrážd. Bilancia za rok 2017 je najnižšia od začiatku vedenia porovnateľných záznamov v roku 1951. Historický najvyšší počet zatknutí - 422.325 - zaznamenali v roku 2010. Vlani bolo zadržaných 286.227.Kriminalita sa znížila vo väčšine kategórií zločinov okrem znásilnení. V roku 2017 ich hlásili 1446, čo je o štyri viac než v roku 2016.Newyorskí predstavitelia sa chcú v roku 2018 snažiť zločinnosť ešte viac zredukovať.povedal Dermot Shea, ktorý má na polícii na starosti stratégie boja proti kriminalite.