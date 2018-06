Newyorská prokurátorka žaluje Trumpa a jeho nadáciu

Na archívnej snímke z 30. januára 2016 Donald Trump (druhý zľava) zorganizoval prezentáciu zväčšenej kópie šeku na stotisíc dolárov, ktorými Nadácia Donalda J. Trumpa prispela charitatívnej organizácii pre veteránov počas Tumpovej prezidentskej kampane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. júna (TASR) - Generálna prokurátorka amerického štátu New York Barbara Underwoodová podala vo štvrtok žalobu na amerického prezidenta a jeho charitatívnu organizáciu Donald J. Trump Foundation. Donald Trump a jeho tri dospelé deti podľa žaloby použili túto súkromnú nadáciu protizákonne na osobné, obchodné a politické výdavky, informuje stanica NBC.Prokurátorka navyše navrhla rozpustenie tejto nadácie pod dohľadom súdu a vyplatenie sumy vo výške 2,8 milióna dolárov, ako aj ďalších pokút.K nezákonnej činnosti dochádzalo podľa žaloby viac než desať rokov vrátaneuviedla Underwoodová vo vyhlásení.dodala.Underwoodová žiada, aby americký prezident Donald Trump a jeho deti Donald Trump Jr., Ivanka Trumpová a Eric Trump - ako súčasní alebo bývalí členovia predstavenstva - mali na určitý čas zákaz pôsobiť vo vedení akýchkoľvek neziskových organizácií v štáte New York.Šéf Bieleho domu reagoval na Twitteri a žalobu označil za