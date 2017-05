Newyorský Fed zvýšil odhad rastu ekonomiky USA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. mája (TASR) - Newyorská centrálna banka (Fed) dnes zvýšila svoj odhad rastu americkej ekonomiky v tomto, 2. kvartáli. Odvolala sa pritom na prekvapujúco dobré údaje z priemyslu aj ďalších odvetví hospodárstva.Podľa najnovšej prognózy Fedu sa hrubý domáci produkt (HDP) celých Spojených štátov v období apríl-jún zvýši o 2,3 %, a nie o 1,9 %, ako predpovedala začiatkom mája.V prvých troch mesiacoch tohto roka sa pritom tempo rastu ekonomiky USA spomalilo viac, než sa očakávalo, a bolo najnižšie za 3 roky. Konkrétne HDP Spojených štátov sa za tri mesiace do konca marca 2017 medziročne zvýšil len o 0,7 %.Dôvodom boli slabé spotrebiteľské výdavky, na ktoré v USA pripadá až 70 % ekonomickej aktivity. Tie totiž v 1. štvrťroku stúpli len o 0,3 %. To bol najhorší výsledok od roku 2009.