Nexis Fibers: Priemyselný park Chemes nám v nedeľu večer nelegálne obmedzil dodávky elektrickej energie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Prerušením dodávky energií a médií do Haly A sa spoločnosť Chemes dopustila vedomého a úmyselného porušenia povinností uložených neodkladným opatrením, ktoré bolo nariadené predbežne vykonateľným uznesením Okresného súdu Humenné zo dňa 21.06.2017. Priamym dôsledkom porušenia povinnosti spoločnosti Chemes v podobe prerušenia dodávky energií a médií do Haly A bolo prerušenie výrobnej činnosti firmy Nexis, ktoré má za následok vznik veľkej škody, pričom táto škoda bude každým dňom narastať. Celý postup PP Chemes, ako aj firmy Chemes, ktorá PP Chemes vlastní, považuje Nexis za šikanózny, účelový a hrubo protiprávny.„PP Chemes nás po prerušení dodávok energetických médií vyzval, aby sme halu vypratali v termíne do 8.9.2017, čo však s ohľadom na naše rozsiahle technologické vybavenie umiestnené v Hale A a na nevyhnutnosť zachovania kontinuity výrobnej činnosti našej spoločnosti nie je technicky realizovateľné. Spoločnosti PP Chemes a Chemes nás na jednej strane vyzývajú na vypratanie Haly A, no na druhej strane nám v procese vypratávania úmyselne bránia, a to najmä tým, že nášmu zmluvnému partnerovi, ktorý má zabezpečovať odbornú demontáž a sťahovanie strojov a technológie z Haly A, administratívne a fyzicky neumožňujú vstup do areálu priemyselného parku, v rozpore s existujúcimi vecnými bremenami, dobrými mravmi a pravidlami poctivého obchodného styku.“ uvádza vo svojom vyjadrení Nexis Fibers.Tvrdenia PP Chemes o údajnom protiprávnom konaní spoločnosti Nexis Fibers, ktoré má spočívať v nezákonnom užívaní Haly A a ktorými sa PP Chemes snaží podložiť svoje protiprávne konanie spočívajúce v znemožnení užívania haly, považuje manažment firmy za neopodstatnené a nesprávne. Nexis Fibers užíva Halu A na základe riadneho a platného právneho titulu, pričom za jej užívanie uhrádza spoločnosti PP Chemes odplatu – nájomné v dojednanej výške takmer 60 tis. € mesačne.Nexis Fibers si dôsledne plní svoje záväzky voči všetkým veriteľom vrátane PP Chemes a riadne plní reštrukturalizačný plán, čo svojim vyhlásením pre média potvrdil aj dozorný správca: "Ako dozorný správca si dovoľujeme potvrdiť, že spoločnosť Nexis Fibers, a.s. si k dnešnému dňu riadne plní svoje záväzky vyplývajúce jej zo schváleného reštrukturalizačného plánu v súlade s rozvrhom splátok. Neobdržali sme žiaden podnet a ani nemáme vedomosť o tom, že by si spoločnosť neplnila ani tie záväzky, ktoré jej vznikli počas reštrukturalizácie a v období plnenia reštrukturalizačného plánu."Manžment firmy sa už obrátil aj na vedenie mesta Humenné a políciu so žiadosťou o ochranu pred porušovaním jeho práv. Nexis Fibers má na základe zmluvy o vecnom bremene právo neobmedzene a bezodplatne vstupovať do areálu priemyselného parku a nerušene vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Firma okrem iného uviedla, že jedine jej zamestnanci a jej zákazníci, alebo dodávatelia majú v PP Chemes obmedzené práva, nakoľko zamestnanci a dodávatelia a zákazníci iných firiem v PP Chemes, žiadne problémy nemajú.„PP Chemes zreteľne a premyslene šikanuje iba nás, našich ľudí a našich zákazníkov a dodávateľov a vytvára na nás tlak. A to všetko len preto, že pôvodná požiadavka, aby Chemes získal majetkový podiel v Nexis Fibers nebola majiteľmi firmy a nakoniec ani schôdzou veriteľov akceptovaná. Už vtedy, pri schvaľovaní plánu reštrukturalizácie sa Chemes verbálne vyhrážal, že odpojí Nexis Fibers od energií a v nedeľu večer to aj čiastočne urobil“, uviedla firma Nexis Fibers.