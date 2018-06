Neymar by mal nastúpiť v základnej zostave proti Rakúsku

Na snímke brazílsky futbalový útočník Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by mal v generálke pred MS v Rusku nastúpiť v základnej zostave trénera Titeho proti Rakúsku. Neymar bol členom základnej jedenástky na štvrtkovom tréningu v Londýne. Informovala o tom agentúra AP.Brazílčan nehral pre zranenie nohy tri mesiace, v predchádzajúcom zápase 3. júna proti Chorvátsku (2:0) v Liverpoole však strelil nádherný gól. Bol to jeho prvý presný zásah od februára.Brazília cestuje do Rakúska v piatok, zápas je na programe vo Viedni v nedeľu o 16.00 h.