Neymar oslavoval výhru nad Kostarikou slzami: Stále mám sny

Brazílski hráč Neymar (vpravo) a Phillipe Coutinho oslavujú víťazstvo v zápase základnej E-skupiny MS 2018 vo futbale Brazília - Kostarika v Petrohrade 22. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petrohrad 23. júna (TASR) - Obrovská radosť v hľadisku, veľké oslavy na námestí v Riu de Janeiro, Neymarove slzy priamo na trávniku. Takto vyzerali obrázky po záverečnom hvizde rozhodcu Björna Kuipersa, ktorým ukončil piatkový zápas na futbalových MS v Rusku medzi Brazíliou a Kostarikou.mali prevahu vo svojom druhom vystúpení v E-skupine po celých 90 minút, aleveľmi dlho odolávali. Brankára Navasa zachránilo najskôr brvno po hlavičke Gabriela Jesusa na začiatku druhého polčasu, neskôr sa neujali ani pokusy Paulinha, Coutinha a Neymara. Práve Neymar ťahal brazílsku ofenzívu a bolo vidieť, ako veľmi túži na svetovom šampionáte skórovať. Napokon sa mu to podarilo v siedmej minúte nadstaveného času, keď nadviazal na Coutinhov zásah z prvej minúty nadstavenia. Aj preto po zápase klesol na kolená so slzami v očiach.napísal Neymar na sociálnu sieť Instagram.Brazílsky ofenzívny klenot urobil radosť aj trénerovi Titemu, ktorý vyzdvihol jeho prínos pre mužstvo a ocenil, že zvládol tlak, ktorý na neho vyvíjajú médiá a fanúšikovia. Vyzdvihol ho aj spoluhráč Philippe Coutinho:Tite však upozornil, že jeho zverenec potrebuje ešte nejaký čas, aby sa dostal do svojej ideálnej formy:Neymar bol však aj účastníkom kontroverzie v 78. minúte. Po súboji Giancarlom Gonzalezom spadol na zem, rozhodca Kuipers odpískal penaltu. Po preskúmaní VAR však zmenil názor a usúdil, že Neymar spadol bez cudzieho zavinenia. Brazílčana však hráči Kostariky nešetrili, utŕžil niekoľko bolestivých kopancov, na čo reagoval aj brazílsky kormidelník.Výhruoslavovala celá Brazília. Ľudia so žltými a zelenými tričkami, resp. národnými vlajkami prehodenými cez ramená v celej krajine sledovali duel v baroch, reštauráciách, kaviarňach či námestiach na veľkých obrazovkách. Takto to vyzeralo počas piatkového podvečera v každom brazílskom meste.citovala agentúra AP taxikára z Ria de Jainero Marcia de Souzu.