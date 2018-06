Neymar sa vrátil po troch mesiacoch a rozhodol: Som šťastný

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 4. júna (TASR) - Brazílsky kanonier Neymar sa vrátil na futbalové trávniky vo veľkom štýle. Po necelých 20 minútach na štadióne FC Liverpool otvoril skvelým gólom skóre a pomohol k triumfu "kanárikov" v prípravnom zápase nad Chorvátskom (2:0). Dva týždne pred štartom majstrovstiev sveta v Rusku tak ukázal, že je opäť vo forme.Neymar pauzoval od februára, keď si v zápase Paríža St. Germain zlomil pravú nohu a dlho sa nevedelo, či sa vôbec predstaví na svetovom šampionáte. V nedeľu podvečer na štadióne Anfield však poslal všetkým jasný odkaz. Dvadsaťšesťročný útočník nastúpil na ihrisko v druhom polčase, v 69. minúte predviedol slalom v šestnástke súpera, zbavil sa dvoch obrancov a prudkou strelou od brvna otvoril skóre. Bol to zlomový moment duelu, keďže dovtedy mali prevahu Chorváti, no nedokázali premeniť svoje šance. Triumf Brazílie podčiarkol v tretej minúte nadstaveného času na svojom domovskom klubovom štadióne Roberto Firmino.Neymar svoj prvý gól po vyše troch mesiacoch išiel okamžite osláviť na striedačku a vyobjímal sa s lekárom brazílskej reprezentácie Rodrigom Lasmarom.povedal Neymar.Z vydareného návratu svojho klenotu mal obrovskú radosť aj tréner Brazílie Tite.povedal Tite.Vydarený Neymarov návrat ocenili nielen spoluhráči ale aj protihráči.povedal brazílsky obranca Thiago Silva.sklonil Neymarovi poklonu tvorca hry Chorvátska Luka Modrič.Brazílčania sa do 8. júna budú pripravovať na svetový šampionát v Londýne, následne si 10. júna vo Viedni zmerajú sily s domácim Rakúskom. Päťnásobní majstri sveta sa na mundiale stretnú v základnej E-skupine so Švajčiarskom, Kostarikou a Srbskom. Súpermi Chorvátov v D-skupine budú Argentína, Island a Nigéria, posledný prípravný duel zohrajú 8. júna so Senegalom.