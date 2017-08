Neymar sa vzoprel otcovi, chce vyhrať Ligu majstrov aj Zlatú loptu

Na archívnej snímke brazílsky útočník Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar túži po trofeji v Lige majstrov i po Zlatej lopte, rád by tak prerušil hegemóniu Christiana Ronalda a Lionela Messiho. V uplynulej sezóne skončil v prestížnej ankete na treťom mieste a v nasledujúcej chce dosiahnuť viac.Aj týmto zdôvodnil svoj rekordný prestup za 222 miliónov dolárov z Barcelony do Paríž Saint-Germain a fakt, že neposlúchol svojho otca a agenta v jednej osobe. Neymar senior chcel, aby ostal v Barcelone.uviedol 25-ročný futbalista na svojom Instagrame.Výzvou pre Neymara v novom drese je vyhrať Ligu majstrov. Parížania sa po príchode kararských investorov nikdy nedostali do semifinále, najbližšie mali k nemu v uplynulej sezóne po výhre 4:0 na domácom ihrisku proti dnes už bývalému klubu útočníka z Brazílie. Na Nou Campe sa ale Barcelona postarala o skvelý obrat. Neymar i PSG veria, že ich spojenie vynesie Parížanom vytúžený triumf v LM.dodal.