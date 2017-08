Neymar to povedal spoluhráčom na rovinu: Chcem odísť z Barcelony

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 2. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar má v úmysle opustiť FC Barcelona. Povedal to v stredu svojim spoluhráčom, informovala agentúra AP s odvolaním sa priamo na katalánsky klub.Brazílsky útočník, o ktorého prejavil eminentný záujem Paríž St. Germain, prišiel ráno do barcelonského tréningového centra, z ktorého však odišiel už po polhodine. Deň predtým sa vrátil z propagačných aktivít v Číne. Francúzsky vicemajster je údajne ochotný zaplatiť za jeho služby výkupnú klauzulu 222 miliónov eur, ktorá by výrazne prekonala aktuálnu rekordnú čiastku - 105 miliónov eur vynaložených Manchestrom United na Paula Pogbu.Neymar vidí podľa FC Barcelona svoju budúcnosť v inom pôsobisku a tréner Ernesto Valverde mu dovolil odísť z tréningu.