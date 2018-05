Neymar už rehabilituje vo Francúzsku, chce stihnúť šampionát

Hráč PSG Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 4. mája (TASR) – Brazílsky futbalista Neymar sa dva mesiace po operácii vrátil do Francúzska, kde pokračuje v rehabilitácii. Verí, že stihne majstrovstvá sveta v Rusku.Hráč Paríža St. Germain nútene pauzuje od 25. februára, keď v ligovom zápase proti Olympique Marseille utrpel zlomeninu piatej metatarzálnej kostičky v pravom členku. V apríli oznámil, že 17. mája absolvuje posledné pooperačné vyšetrenie a 21. mája by sa už chcel zapojiť do tréningového kempu Brazílčanov, ktorí sa na nadchádzajúci turnaj budú pripravovať neďaleko Ria de Janeiro. Prvý zápas na MS 2018 odohrajú 17. júna proti Švajčiarsku, v E-skupine sa stretnú aj s Kostarikou a Srbskom.Dvadsaťšesťročný Neymar, ktorý prišiel do PSG z FC Barcelona za rekordných 222 miliónov eur, odohral v prvej sezóne v najvyššej francúzskej súťaži dvadsať duelov, strelil v nich devätnásť gólov.