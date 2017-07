Neymar vraj v Dauhá podstúpi lekárske testy pred prestupom do PSG

Na snímke brazílsky útočník Neymar Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dauhá 31. júla (TASR) - Prestup brazílskeho futbalového reprezentanta Neymara z FC Barcelony do Paríža St. Germain je údajne na spadnutie. Podľa viacerých svetových médií pricestuje v najbližších hodinách 25-ročný útočník do katarskej Dauhá, kde sa má podrobiť lekárskym testom a bude rokovať s katarským majiteľom PSG.Neymar opustil spoluhráčov v sobotu po prípravnom turné v USA a odcestoval do Číny, kde si plnil reklamné povinnosti. Teraz vraj priletí do Dauhá. Tam má rokovať s prezidentom PSG Nasserom Al-Khelaifom." citovali miestne noviny Al-Watan prvého muža PSG.Podľa medializovaných informácií musí ponúknuť Paríž za Neymara 222 miliónov eur, ktoré sú v jeho výkupnej klauzule. Tak by sa stal najdrahším hráčom na planéte. V španielskych médiách sa tiež objavila špekulácia, že Neymar dostane 300 miliónov eur od spoločnosti Qatar Sports Investments vlastniacej PSG za to, že sa stane ambasádorom MS 2022 v Katare. A tak by sa dokonca sám mohol vykúpiť zo zmluvy s Kataláncami."Barca" plánuje podať žalobu na Európsku futbalovú úniu (UEFA) v prípade, že jej francúzsky vicemajster Neymara "uchmatne". Španieli tvrdia, že každý klub, ktorý tak urobí, by nevyhnutne porušil pravidlá finančnej Fair play (FFP) UEFA o výdavkoch nad ich hranicami. FFP má dozerať na to, aby výdavky klubov nepresiahli ich výnosy.