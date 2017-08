Neymar vyplatil FC Barcelona 222 miliónov eur a môže ísť do PSG

Brazílsky futbalista Neymar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 3. augusta (TASR) - Zástupcovia brazílskeho futbalového útočníka Neymara vo štvrtok zložili v jeho mene 222 miliónov eur na účet FC Barcelona. Uplatnili si tak nárok na ukončenie platnej zmluvy 25-ročného hráča vďaka "o tom informovala v krátkom komuniké na oficiálnom webe.uviedol web katalánskeho klubu.Neymarovi zástupcovia sa vo štvrtok najprv pokúsili zaplatiť výkupnú klauzulu na účet Španielskej futbalovej ligy (LFP), tá to ale neprijala a odmietla aj funkciu sprostredkovateľa predaja. Prezident LFP Javier Tebas uviedol, že nepomôže útočníkovi k jeho očakávanému odchodu do Parížu St. Germain, pretože prestupová čiastka by porušila pravidlá finančnej Fair play (FPP). Tie majú dozerať, aby výdavky klubov nepresiahli ich výnosy.Vedenie FCB sa v uplynulých dňoch vyjadrilo, že sa plánuje podať žalobu na Európsku futbalovú úniu (UEFA) v prípade, že jej francúzsky vicemajster Neymara. Ak by sa transfer uskutočnil, tak by PSG výrazne prekonalo aktuálnu rekordnú čiastku - 105 miliónov eur vynaložených Manchestrom United na Paula Pogbu.Brazílčan už pred niekoľkými hodinami oznámil svojim spoluhráčom aj vedeniu klubu, že plánuje odísť z Nou Campu.na to reagovala tak, že ak chce odísť, musí nejaký záujemca aktivovať jeho výkupnú klauzulu 222 miliónov eur a zaplatiť ju celú naraz.Kreatívny útočník s citom na góly prišiel do Katalánska v júli 2013 zo Santosu za 57,3 milióna eur, vyšetrovatelia prestupu neskôr uviedli, že to bolo minimálne 83,3 milióna eur. Neymar má s klubom platný kontrakt do roku 2021. Počas štyroch sezón vytvoril obávaný útočný trojzáprah s Lionelom Messim a Luisom Suarezom. Neymar strelil za Barcelonu 105 gólov, na ďalších 80 prihral a vyhral s ňou Ligu majstrov, dvakrát La Ligu, trikrát Kráľovský pohár, jeden triumf na MS klubov, Superpohár UEFA a dvakrát španielsky Superpohár.