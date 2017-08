Neymarov domino efekt už pocítili v Liverpoole aj Dortmunde

Brazílsky futbalista Neymar počas jeho oficiálneho predstavenia fanúšikom PSG pred zápasom 1. kola francúzskej futbalovej Ligue 1 PSG - Amiens 5. augusta 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP Brazílsky futbalista Neymar počas jeho oficiálneho predstavenia fanúšikom PSG pred zápasom 1. kola francúzskej futbalovej Ligue 1 PSG - Amiens 5. augusta 2017 v Paríži. Foto: TASR/AP

Paríž 15. augusta (TASR) - Rekordný prestup Neymara do Paríža St. Germain zmenil pravidlá hry na futbalovom trhu. Zinkasovaných 222 miliónov eur razom spravilo z FC Barcelona ďalší klub, ktorý si môže zaobstarať takmer akéhokoľvek hráča na svete."Ak kúpite jedného hráča za sto miliónov a zraní sa, všetko ide von oknom. Keď to jedného dňa bude o tom, že jedenásť najlepších futbalistov nastúpi v jednom tíme, už nebudem trénerom. Pokiaľ všetci pôjdu po najväčších rybách, rybník nebude dostatočný," povedal nemecký kouč Jürgen Klopp v júli 2016. Prešiel rok a zo sto miliónov je viac než dvojnásobok. Lov však pokračuje a už sa špekuluje o Kylianovi Mbappém, ktorý by sa stal druhým najdrahším hráčom histórie.Práve Kloppov súčasný zamestnávateľ FC Liverpool a bývalý Borussia Dortmund ako prvé pocítili domino efekt Neymarovho prestupu. V Barcelone potrebujú náhradu, majú dostatok finančných prostriedkov a preto si mohli vyhliadnuť hneď niekoľko za iných okolností ťažko uskutočniteľných transferových cieľov. Pokiaľ hráči nemajú v zmluvách zakotvené výkupné klauzuly, nastáva komplikácia a zmenu dresu sa niekedy snažia vynútiť či vytrucovať. Philippe Coutinho požiadal v Liverpoole o prestup len pár hodín po tom, ako anglický klub vyhlásil, že ho nepredá za žiadnu cenu. Momentálne je zranený, takže zatiaľ nemohlo dôjsť k situácii Ousmaneho Dembélého v Dortmunde, ktorý bez udania dôvodu vynechal tréning a vyslúžil si disciplinárny postih.Sotva sa Coutinho, Dembélé alebo obaja presunú do FC Barcelona, hľadať začnú Borussia s Liverpoolom. Čiastka za Neymara však automaticky zdvihla ceny ostatných hráčov a tak aj náhrada Neymarovej náhrady bude omnoho drahšia než by daný futbalista stál pred rokom. Kocky domina budú takto padať stále k menším klubom až pôjdu do stratena, no precedens zostane.V Európe stále pribúdajú solventní investori z Číny či Blízkeho východu, ktorým nerobí problém filmové "a teraz si vás kúpim všetkých." Iba v pondelok pribudol čínsky kapitál do FC Southampton a v okolí Slovenska je lastovička Slavia Praha. Už sa začali ozývať prvé hlasy napríklad o zavedení platového stropu známeho predovšetkým zo zámorských profesionálnych súťaží, ale otázne by boli možnosti jeho zavedenia naprieč mnohými krajinami a ligami. Ani predpisy finančného fair play Európskej futbalovej únie (UEFA) nie sú stopercentné, ako ukázal už v roku 2011 predaj sponzorských práv na dresy a názov štadióna Manchestru City. Sumy zatiaľ nemajú prečo prestať rásť.