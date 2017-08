Neymarova parádna domáca premiéra, PSG deklasoval Toulouse

Brazílsky futbalista Neymar Foto: TASR/AP Brazílsky futbalista Neymar Foto: TASR/AP

Výsledky:



OSC Lille - SM Caen 0:2 (0:1)



Góly: 5. Da Silva, 69. Santini



/A. Jakubech (Lille) sedel na lavičke náhradníkov/







Olympique Marseille - Angers SCO 1:1 (1:0)



Góly: 17. N'Jie - 70. Ekambi, ČK: 90.+4 Ocampos (Marseille)







Paríž Saint-Germain - FC Toulouse 6:2 (2:1)



Góly: 31. a 90.+2 Neymar, 35. Rabiot, 74. Cavani (z 11 m), 82. Pastore, 84. Kurzawa - 18. Gradel, 78. Jullien, ČK: 70. Verratti (PSG)

Paríž 21. augusta (TASR) - V úvodnom nedeľňajšom zápase 3. kola francúzskej futbalovej ligy prehral OSC Lille so SM Caen 0:2. Iba z lavičky náhradníkov sledoval duel slovenský brankár v službách Lille Adam Jakubech, ktorý sa premiérovo ocitol v nominácii kouča A-tímu Marcela Bielsu po letnom prestupe zo Spartaka Trnava.Olympique Marseille po predošlých dvoch víťazstvách prvýkrát v tejto sezóne zaváhal, na Stade Vélodrome iba remizoval s Angers 1:1. Slovenský obranca v službách OM Tomáš Hubočan nefiguroval na zápasovej súpiske.Paríž Saint-Germain vo večernom súboji triumfoval doma nad Toulouse vysoko 6:2 a s deviatimi bodmi je na čele tabuľky. Úspešnú premiéru v Parku princov si odkrútil brazílsky útočník Neymar, ktorý bol najlepším mužom na ihrisku a vyslúžil si ovácie publika.PSG prehrával od 18. minúty po brilantnom voleji Maxa Gradela, no Neymar v 31. minúte zavelil vyrovnaním k obratu a o štyri minúty po jeho prihrávke Adrien Rabiot poslal favorita do vedenia. V 74. minúte Edinson Cavani po faule na aktívneho Neymara premenil jedenástku - 3:1. V 78. minúte sa Toulouse vrátilo do zápasu po zblokovanej hlavičke Christophera Julliena, no následne dvakrát v rýchlom slede inkasovalo a bolo po jeho bodových nádejách. V nadstavenom čase korunoval Neymar svoj brilantný výkon, keď sa v šestnástke pohral s kvartetom brániacich hráčov súpera a "zaklincoval" na 6:2.