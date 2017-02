Nezabudnite si pred lyžovačku skontrolovať aj nehodovú výbavu v aute

Auto prechádza po poli vedľa snehom zaviatej cesty medzi Popradom a Spišským Bystrým počas snehovej fujavice v sobotu 7. decembra 2013. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 7. februára (TASR) - Zaviate cesty, preplnené parkoviská pod lyžiarskymi vlekmi, zlá viditeľnosť. Aj najlepšiemu šoférovi sa počas zimnej dovolenky môže stať nepríjemnosť, vlastným alebo cudzím zavinením. Pokiaľ sa stane dopravná nehoda v zahraničí, mnohí šoféri začnú panikáriť. Je preto vhodné sa pred cestou informovať, ako v podobných prípadoch postupovať a čo treba mať pri sebe.radí Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama.Podľa nej, políciu treba určite zavolať v prípade, ak sa s druhou stranou nevie dotyčný dohodnúť, kto nehodu zavinil, ak boli spôsobené škody na vozidle, alebo ak došlo k zraneniu. Dobré je urobiť si fotografie z miesta nehody fotoaparátom alebo mobilom. Zápis, či už vlastný alebo policajný, treba pred podpisom najskôr vždy prečítať. V prípade ak Slovák nerozumie po nemecky, mal by dopísať k svojmu podpisu, že nerozumie obsahu správy, prípadne by mal napísať vlastnú verziu v slovenčine. Treba mať na pamäti, že pokiaľ pri nehode neboli svedkovia, stane sa tento papier jediným dokladom, ktorý bude poisťovňa posudzovať.pripomína Cvachová.Žiadne zranenie pri autonehode by sa nemalo brať na ľahkú váhu. Aj to, čo sa javí ako neškodný škrabanec alebo hrča, môže neskôr ohroziť život.zdôrazňuje Cvachová.