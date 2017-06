Nezabudnuteľná Zora Kolínska chýba slovenskému divadlu i hudbe

V Bratislave otvorili v Parku kultúry a oddychu vo štvrtok 13. júna III. medzinárodný festival populárnych piesní Bratislavská lýra 1968. Pieseň „Čarovná flauta” zaspievali Zora Kolínska a Ivan Krajíček, 13. júna 1968. Foto: TASR - M. Borodáčová Foto: TASR - M. Borodáčová

Zora Kolínska (1941) speváčka, herečka a podnikateľka. Foto: TASR/Rudolf Bihary Foto: TASR/Rudolf Bihary

Kráľova Lehota/Bratislava 17. júna (TASR) - Speváčka, herečka a podnikateľka Zora Kolínska patrila medzi najpopulárnejšie osobnosti slovenskej divadelnej aj hudobnej scény. V sobotu 17. júna uplynie 15 rokov od jej úmrtia.Napriek aktivite v dvoch profesiách umelkyňa nepatrila do kategórie tzv. spievajúcich herečiek, ale popri primárnej hereckej práci bola i autonómnou speváčkou s podmanivo zafarbeným hlasom a dobrým vkusom pri výbere rôznorodého repertoáru.Zora Kolínska sa narodila 27. júla 1941 v Kráľovej Lehote. V roku 1945 sa s rodinou presťahovala do Popradu, kde navštevovala základnú školu. Ako osemročná prišla pri autonehode o mamu. Napriek krutej strate sa však nestala zakríknutým dieťaťom, naopak veľmi skoro začala vynikať v speve a v recitovaní. Po absolvovaní gymnázia vyštudovala herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Prvé angažmán získala v rokoch 1963-1965 vo vtedajšom Krajovom divadle v Trnave (teraz Divadlo Jána Palárika), na javisku ktorého sa uviedla rozmanitými postavami. V rokoch 1966-1968 účinkovala v bratislavskom Divadle poézie, neskôr premenovanom na Divadlo na Korze, kde okrem hrania pôsobila aj ako speváčka v kabaretných programoch Milana Lasicu a Júliusa Satinského. Od roku 1971 bola členkou činoherného súboru Divadla Nová scéna a patrila medzi zakladajúcich členov Divadla Astorka Korzo '90.S nahrávaním populárnych piesní v bratislavskom Československom rozhlase začala Kolínska v roku 1965. Na jej spevácku dráhu mala vplyv úzka spolupráca so skladateľom Petrom Smékalom pri profilácii jej repertoáru. Texty pre ňu písali väčšinou Tomáš Janovic, Peter Petiška a Milan Lasica, v tom období jej manžel. V roku 1967 sa preslávila s piesňou Skús objať dym, s ktorou vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku. Viaceré úspechy dosiahla aj v Malej televíznej hitparáde. Z tohto obdobia pochádzajú evergreeny ako Tichý hlas, Zabúdaj či úprava ľudovej piesne Červené jabĺčko. Často vystupovala s Ivanom Krajíčkom, s ktorým naspievala známe duety Cesta do neba, Nočné ruže alebo Ponáhľaj sa za ozvenou. V roku 1971 jej vyšla prvá LP platňa Verše písané na vodu.Od polovice 70. rokov 20. storočia sa umelkyňa venovala predovšetkým divadlu, ako speváčka vystupovala iba sporadicky, zväčša v televíznych zábavných programoch. Obdivovateľov zaujala hereckými kreáciami napríklad v televíznych filmoch Kamarátka pre nás dvoch (1975), Mário a kúzelník (1976), Druhá láska (1977), Stôl pre štrnástich (1978), Mizantrop (1981), Jožko Púčik a jeho kariéra (1983), Portrét Doriana Graya (1988) alebo Rozmar starej dámy (1990). V 90. rokoch minulého storočia pravidelne účinkovala v obľúbenej hudobnej relácii Repete, po úmrtí Ivana Krajíčka v roku 1997 prebrala úlohu moderátorky toho programu.Po roku 1989 sa Zora Kolínska okrem umeleckej činnosti venovala aj podnikaniu. Vlastnila prosperujúci obchod s nábytkom, ktorý trikrát po sebe získal ocenenie za najkreatívnejšiu expozíciu. Jeho majiteľka sa v roku 1998 stala Ženou roka '98 v rámci ankety ženského a rodinného týždenníka Slovenka. Po osemročnom manželstve s Milanom Lasicom sa Kolínskej partnerom stal herec Juraj Kukura. Krátko pred úmrtím sa vydala za lekára Igora Petra, s ktorým zdieľala život viac ako 20 rokov.Všestranná umelkyňa a podnikateľka Zora Kolínska zomrela po ťažkej chorobe dňa 17. júna 2002 v Bratislave vo veku nedožitých 61 rokov.