Nezabudnuteľný bývalý ligový kanonier Emil Pažický by mal 90 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Považský Chlmec/Bratislava 14. októbra (TASR) - Legendárny futbalový útočník, bývalý československý reprezentant a kanonier Slovana Bratislava Emil Pažický by mal v sobotu 14. októbra 90 rokov.Kráľ ligových strelcov z roku 1955, so 123 ligovými gólmi jeden z najproduktívnejších členov Klubu ligových kanonierov nebol hrdinom len na ihrisku, ale aj v osobnom živote. Keď mal 42 rokov, postihla ho zákerná choroba, ktorá ho na viac ako 30 rokov pripútala na invalidný vozík. So sklerózou multiplex statočne zápasil až do svojej smrti 21. novembra 2003.S Pažickým si futbaloví pamätníci určite spájajú 10. apríl 1949. Československá reprezentácia nastúpila proti vtedajšiemu legendárnemu a takmer neporaziteľnému maďarskému výberu, v ktorom okrem iných hral aj slávny Ferenc Puskás. Vtedajšia československá reprezentácia prekvapivo zvíťazila 5:2 a Pažický pri svojom reprezentačnom debute strelil piaty gól. V roku 1953 prispel dvoma reprezentačnými gólmi aj pri nezabudnuteľnom víťazstve Československa nad Talianskom 2:0.V drese Slovana Bratislava sa v septembri v roku 1956 stal historicky prvým strelcom pri prvom vystúpení československého mužstva v Európskom pohári majstrov (dnes Liga majstrov). Pažický skóroval v 23. minúte v prvom kole proti poľskému tímu CDKS Varšava. Na celkovom víťazstve Slovana 4:0 sa podieľal ešte jedným gólom.Emil Pažický sa narodil 14. októbra 1927 v Považskom Chlmci (od roku 1970 mestská časť Žiliny). Kým sa ako 20-ročný mladík upísal Slovanu Bratislava, prekvapil fanúšikov "belasých" na Tehelnom poli v roku 1946 ako dorastenec ŠK Žiliny. V dorasteneckom zápase medzi ŠK Žilinou a Slovanom Bratislava nastrieľal v druhom polčase Pažický päť gólov a Žilina vyhrala 6:5. Už o dva roky neskôr v roku 1948 si ho Slovan požičal zo Žiliny na futbalové prípravné zápasy do Turecka a Mexika. Po týchto zájazdových zápasoch sa stal stabilným členom bratislavského tímu.Fanúšikov Slovana zabával Pažický svojou hrou, pri ktorej sa ako "tank" valil do súperovej obrany a pálil tvrdé strely zväčša bez prípravy s dvoma prestávkami deväť rokov (1948-1950, 1952-1955, 1956-1960). Dva roky (1950-1952) obliekal dres vtedajšieho pražského Armádneho telovýchovného klubu (ATK) a na sezónu 1955/1956 sa vrátil do Žiliny do vtedajšieho klubu DŠO Dynamo Žilina (dnes MŠK Žilina).Najväčšie ligové úspechy dosiahol Pažický, spoluhráčmi prezývaný Bača či Pažo, v belasom drese bratislavského Slovana, s ktorým oslávil tri (1949, 1950, 1955) československé majstrovské tituly a v roku 1955 sa s 19 gólmi stal kráľom ligových strelcov. Celkovo v bývalej najvyššej československej lige odohral 251 zápasov a strelil 123 gólov.Za československú reprezentáciu odohral 18 duelov a súperových brankárov prekonal sedemkrát. Útočnou oporou československej reprezentácie nebol len pri historických víťazstvách nad Maďarskom (1949) a Talianskom (1953), v ktorých aj skóroval, ale aj na majstrovstvách sveta (MS) vo Švajčiarsku v roku 1954.Emil Pažický, veľká osobnosť povojnovej histórie československého a slovenského futbalu, zomrel 23. novembra 2003 v Bratislave.