Nezabudnuteľný režisér a pedagóg Miloš Pietor by mal 85 rokov

Na archívnej snímke Miloš Pietor. Foto: TASR - Peter Brenkus Foto: TASR - Peter Brenkus

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. februára (TASR) - Jeden z najvýraznejších divadelných režisérov Miloš Pietor, na ktorého dodnes spomínajú ako na, by sa v sobotu 3. februára dožil 85 rokov.Patril medzi režisérov s vyhraneným názorom na divadlo, prameniacim z rozsiahleho vzdelanostného zázemia a orientácie v inonárodných divadelných kultúrach. Svojimi režisérskymi postupmi sa nezmazateľne zaradil k priekopníckym osobnostiam slovenskej divadelnej kultúry. Pričinil sa o to, že sa aj Slovensko ocitlo na európskej divadelnej mape. Divadelní kritici tvrdili, že vyzliekol divadlo z ozdobných kostýmov, aby ho urobil živým.Najvýraznejšie stopy svojho divadelného videnia zanechal Miloš Pietor v Divadle SNP (dnes Slovenské komorné divadlo) v Martine, na bratislavskej Novej scéne a v Slovenskom národnom divadle (SND), kde nielen režíroval, ale od roku 1990 až do tragickej smrti pôsobil aj ako riaditeľ.Miloš Pietor sa narodil 3. februára 1933 v Bratislave. Absolvent štúdia herectva na Štátnom konzervatóriu vyštudoval v roku 1959 réžiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1958 pôsobil postupne ako divadelný režisér v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, neskôr v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a v martinskom Divadle SNP, kde bol aj umeleckým šéfom. Od začiatku 70. rokov 20. storočia žil a pracoval v Bratislave. Najprv na Novej scéne (1971–1978) a neskôr aj ako režisér v SND. Od roku 1977 odovzdával svoje bohaté skúsenosti a vedomosti aj študentom VŠMU.Do dejín slovenského divadelníctva sa zapísal dodnes uznávanými inscenáciami hier Antona Pavloviča Čechova, Williama Shakespeara, ale aj slovenskej klasiky. Svojim novátorským prístupom vrátil divadelným hrám Statky-zmätky a Nový život od Jozefa Gregora Tajovského ich pôvodný sociálny a morálny rozmer.Príležitostne sa Miloš Pietor predstavil aj ako herec. Stvárnil menšie postavy vo filmoch ako Nevesta hôľ, Pacho, hybský zbojník a v televíznych filmoch Sváko Ragan, Plavčík a Vratko, Lekár umierajúceho času.Nezanedbateľná bola aj Pietorova režisérska činnosť v televízii, kde uviedol v pôvodnom televíznom naštudovaní veľa hier domácich a zahraničných autorov.Režisérske umenie Miloša Pietora prerušila tragická udalosť. Zomrel 25. marca 1991 v Bratislave na následky pádu zo schodiska vo vlastnom dome. Mal 58 rokov.