Nezákonný softvér: Do servisov v Európe ide 22.000 áut Porsche Cayenne

Berlín 28. júla (TASR) - Problematický softvér umožňujúci podvádzanie pri emisných testoch bol zistený aj pri dieselových autách Porsche Cayenne s 3-litrovým motorom TDI. V reakcii na to nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt tento týždeň uviedol, že do servisov musí ísť okolo 22.000 vozidiel.Dobrindt vo štvrtok (27.7.) v Berlíne pred novinármi oznámil, že nemecká vláda nariadi povinné zvolanie áut do servisov, čo je v takejto situácii bežné. Celkovo sa zvolávanie týka okolo 22.000 vozidiel v Európe, z toho približne 7500 registrovaných v Nemecku.Porsche je súčasťou najväčšej európskej automobilky Volkswagen, ktorá s emisných škandálom zápasí už od septembra 2015. Vtedy ako prvá na problém podvádzania VW pri emisných testoch poukázala americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Tá uviedla, že Volkswagen nainštaloval do státisícov dieselových áut v USA softvér, ktorý počas testov umožňuje maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. V bežnej prevádzke však už autá produkovali emisie v podstatne väčšej miere. Volkswagen neskôr priznal, že vo svete jazdí až okolo 11 miliónov áut s problematickým softvérom, väčšina z nich v Európe.Podobne ako v prípade Porsche, aj ďalšia dcérska firma Volkswagenu Audi minulý mesiac uviedla, že pre softvér umožňujúci podvádzanie pri emisných testoch jej ministerstvo dopravy nariadilo zvolanie áut do servisov. Problém sa týka celkovo 24.000 vozidiel A7 a A8.