Nezamestnaní sa za prácou presúvať nechcú, mobilita klesá už tretí rok

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) – Nezamestnaní sú čoraz menej ochotní presúvať sa za prácou. Pracovná mobilita na Slovensku tak klesá už tretí rok za sebou. Ukázal to prieskum výskumnej agentúry AKO, ktorý si objednala HR Aliancia. Oslovených bolo 300 respondentov.Ochota cestovať za prácou sa koncom minulého roka znížila o päť percentuálnych bodov (p.b.) na 56,7 %. Podobný vývoj bol aj v oblasti sťahovania sa za prácou. Podiel nezamestnaných, ktorí by boli kvôli zamestnávateľovi ochotní zmeniť bydlisko, sa znížil o 7 p.b. na aktuálnych 23 %.priblížila na dnešnej tlačovej konferencii viceprezidentka HR Aliancie Jana Mesárová.Z hľadiska pohlaví sa ukázalo, že pracovná mobilita je nižšia v prípade žien ako u mužov.uviedla Mesárová. Menej sa chcú presúvať aj starší ľudia než mladší.doplnila Mesárová.Ľudia, ktorí sú ochotní sťahovať sa, uprednostňujú odchod do zahraničia. Ak už totiž majú opustiť svoj domov, chcú ísť tam, kde by dokázali zarobiť podstatne viac, než vo svojom regióne. Výsledkom tak je, že zamestnávatelia majú čoraz väčší problém získať ľudí do lokalít s nízkou mierou nezamestnanosti. Najviac trpia firmy na západnom Slovensku a na Považí.Problém s mobilitou pracovnej sily chce riešiť aj vláda, ktorá plánuje zaviesť štátny príspevok na presťahovanie sa za prácou. Mal by byť vo výške 4000 eur pre jednotlivca a 6000 eur v prípade manželov.Prieskum ukázal, že peniaze od štátu môžu mať na ochotu sťahovať sa za prácou pozitívny vplyv. Suma 4000 eur má potenciál zvýšiť mobilitu o vyše 10 p.b. a vďaka nej by bola ochotná presťahovať sa približne tretina nezamestnaných. Využili by ho najmä mladí ľudia. Podľa HR Aliancie však ani dotovanie sťahovania nie je všeliekom a problémy s nedostatkom pracovníkov výrazne nerieši. Podľa člena HR Aliancie Miroslava Korduliaka by mohli byť riešením nájomné byty, táto podpora je však v súčasnosti na minime.