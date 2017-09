Nezamestnanosť v Británii klesla na nové 42-ročné minimum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Británii klesla za 3-mesačné obdobie do konca júla nečakane na nové 42-ročné minimum. Ukázali to dnes zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.Miera nezamestnanosti dosiahla v období od mája do konca júla 4,3 %. To je najnižšia miera nezamestnanosti od roku 1975. Ekonómovia očakávali, že zotrvá na 4,4-% úrovni, ktorú zaznamenala za tri mesiace od apríla do konca júna.Súbežne, miera zamestnanosti dosiahla v Británii v sledovanom období 75,3 %. To je najvyššia hodnota od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1971.