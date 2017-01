Nezamestnanosť v eurozóne je stále výrazne vyššia než pred krízou

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Brusel/Viedeň 2. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne je o 2,5 percentuálneho bodu vyššia v porovnaní s rokom 2007, teda posledným rokom pred začiatkom finančnej a hospodárskej krízy, uviedla poradenská firma EY. Dnes je bez práce o vyše 4,5 milióna ľudí viac. Problémom je nerovnomerný vývoj v eurozóne. Zatiaľ čo nemecký trh práce zažíva boom, v južných krajinách zmizli milióny pracovných miest.Bez započítania Nemecka by sa počet nezamestnaných za uplynulých 10 rokov zvýšil dokonca o 6,2 milióna. Mimoriadne drastickú stratu pracovných miest zaznamenali Španielsko a Taliansko, kde počet nezamestnaných od roku 2007 do roku 2016 vyskočil o 1,8 milióna respektíve o 1,5 milióna.Miera nezamestnanosti v eurozóne sa aktuálne nachádza na úrovni 10,1 % oproti 7,6 % v roku 2007. Najhoršie je na tom Grécko, kde za uplynulých 10 rokov stúpla o 15 percentuálnych bodov na 23,4 %. Za ním nasledujú Španielsko s nárastom o 11,5 percentuálneho bodu na 19,8 %, Cyprus (+8,5 bodu na 12,4 %) a Taliansko (+5,4 bodu na 11,5 %).Jedinou krajinou z eurozóny, v ktorej sa miera nezamestnanosti aktuálne nachádza výrazne nižšie v porovnaní s časom pred krízou, je Nemecko (-4,4 bodu na 4,2 %). Miera nezamestnanosti klesla ešte na Slovensku a Malte, keď sa v obchod krajinách znížila o 1,5 percentuálneho bodu na 9,8 % respektíve 5 %.Od krízy sa výrazne rozdielne vyvíja aj zamestnanosť. Zatiaľ čo v Nemecku počet zamestnaných vzrástol takmer o 3,2 milióna, v Španielsku teraz pracuje o 2,2 milióna ľudí menej než v roku 2007. V Grécku zmizlo 878.000 pracovných miest a v Portugalsku 483.000.Firma EY je optimistická ohľadom vývoja v tomto roku. V eurozóne by malo vzniknúť 1,3 milióna nových pracovných miest a miera nezamestnanosti by sa mala znížiť z 10,1 % na 9,5 %. Rekord dosiahla v roku 2013 s 12 %.