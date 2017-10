Nezamestnanosť v eurozóne v septembri klesla, je najnižšia od januára

Ilustračné foto Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 31. októbra (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy v septembri 2017 klesla, a to na 8,9 % z augustových 9 % a 9,9 % v septembri 2016. Ide o najnižšiu nezamestnanosť zaznamenanú v eurozóne od januára 2009. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.V celej 28-člennej Európskej únii (EÚ) miera nezamestnanosti v septembri tohto roka zostala na augustovej úrovni 7,5 % a znížila sa z 8,4 % v septembri 2016.Eurostat odhaduje, že v septembri 2017 bolo v EÚ bez práce 18,446 milióna mužov a žien, z toho 14,513 milióna v eurozóne. V porovnaní s augustom sa počet nezamestnaných v celej EÚ znížil o 116.000 a v eurozóne o 96.000. Za 12 mesiacov do konca septembra 2017 ubudlo v celej únii 2,076 milióna nezamestnaných a v eurozóne 1,463 milióna.Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu harmonizovanú mieru nezamestnanosti zaznamenali v septembri 2017 v Českej republike (2,7 %), Nemecku (3,6 %) a na Malte (4,1 %). Najvyššiu mieru nezamestnanosti nahlásili Grécko (21 % v júli 2017) a Španielsko (16,7 %).V porovnaní s predchádzajúcim rokom miera nezamestnanosti v septembri klesla v takmer všetkých členských štátoch s výnimkou Fínska, kde zostala stabilná, a Litvy, kde sa zvýšila (zo 7,6 % na 7,7 %). Najväčší medziročný pokles nezamestnanosti zaznamenali Cyprus (z 13 % na 10,3 %), Španielsko (z 19,1 % na 16,7 %) a Grécko (z 23,4 % na 21 % v období od júla 2016 do júla 2017).V USA, ktoré sú najväčšou svetovou ekonomikou, klesla v septembri 2017 miera nezamestnanosti na 4,2 % zo 4,4 % v auguste a 4,9 % v septembri 2016.Vo vekovej kategórii do 25 rokov bolo na konci septembra 2017 v EÚ bez práce 3,735 milióna mladých ľudí, z toho 2,656 milióna v eurozóne. V porovnaní so septembrom 2016 sa počet mladých nezamestnaných znížil o 396.000 v EÚ a o 229.000 v eurozóne.Miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii v septembri 2017 klesla v eurozóne na 16,6 % z 18,3 % pred rokom a v EÚ na 18,7 % z 20,4 %.Najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých malo v septembri 2017 Nemecko (6,4 %) a najvyššiu Grécko (42,8 % v júli 2017), Španielsko (37,2 %) a Taliansko (35,7 %).