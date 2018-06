Nezamestnanosť v Holandsku sa v máji udržala pod 4 percentami

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Amsterdam 21. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Holandsku sa udržala minulý mesiac pod 4 %, v súlade s očakávaniami. Ukázali to vo štvrtok zverejnené údaje holandského štatistického úradu.Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v máji 3,9 %. To znamená, že tesne pod úrovňou 4 % sa drží už tri mesiace po sebe. Celkovo sa nezamestnanosť v Holandsku pohybuje na nízkych úrovniach dlhší čas. V máji minulého roka dosiahla 5,1 %.Počet nezamestnaných predstavoval v máji tohto roka 352.000. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 3000.