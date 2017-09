Nezamestnanosť v Maďarsku sa koncom augusta udržala na úrovni 4,2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Budapešť 27. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti v Maďarsku sa v 3-mesačnom období do konca augusta udržala na stabilnej úrovni. Ukázali to dnes zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.Nezamestnanosť v Maďarsku dosiahla v období od júna do konca augusta 4,2 %. To je rovnaká úroveň ako v predchádzajúcom 3-mesačnom období od mája do konca júla. Na porovnanie, v období od júna do konca augusta minulého roka dosiahla miera nezamestnanosti v Maďarsku 4,9 %. Najnovší výsledok však mierne sklamal ekonómov, ktorí počítali s poklesom nezamestnanosti na 4,1 %.Počet nezamestnaných sa mierne zvýšil na 195.500 zo 193.400 v 3-mesačnom období do konca júla. Na druhej strane, miera zamestnanosti v období od júna do konca augusta vzrástla na 59,6 % z 59,4 % v predchádzajúcom 3-mesačnom období.