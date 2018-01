Nezamestnanosť v Nemecku klesla na nové historické minimum

Budova nemeckého parlamentu. Foto: FOTO TASR /AP Foto: FOTO TASR /AP

Berlín 31. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Nemecku klesla v januári na nové historické minimum, pričom počet nezamestnaných sa v prvom mesiaci tohto roka znížil viac, než sa očakávalo. Ukázali to v stredu zverejnené údaje nemeckého spolkového úradu práce.Miera nezamestnanosti v Nemecku dosiahla v januári 5,4 % oproti 5,5-% úrovni v poslednom mesiaci minulého roka. Januárový údaj znamená novú najnižšiu mieru nezamestnanosti v Nemecku od zjednotenia krajiny v roku 1990.Počet nezamestnaných klesol v januári o 25.000. To je síce miernejší pokles, než v mesiaci december, je to však lepší výsledok, než sa očakávalo. Ekonómovia počítali s tým, že v januári klesne počet nezamestnaných zhruba o 17.000.