Nezamestnanosť v Španielsku v októbri vzrástla,najprudšie v Katalánsku

Na archívnej fotografii sú študenti podporujúci nezávislosť Katalánska skandujú počas protestného zhromaždenia v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 3. novembra (TASR) - Nezamestnanosť v Katalánsku sa v októbri prudko zvýšila. Viac ľudí než v ktoromkoľvek inom regióne Španielska tu registrovali ako nezamestnaných. Hlavným dôvodom je neistota vyvolaná politickou krízou okolo snahy Katalánska o nezávislosť, ktorá spôsobila, že firmy presúvajú svoje domicily do iných regiónov Španielska.Počet registrovaných nezamestnaných v Španielsku v októbri vzrástol medzimesačne o 1,67 % alebo 56.844 na 3,47 milióna, uviedlo španielske ministerstvo práce. To bolo tretie mesačné zvýšenie nezamestnanosti po sebe.Počet ľudí bez práce v Katalánsku stúpol o 3,67 % alebo 14.698. To znamená najväčšiu strata pracovných miest spomedzi všetkých španielskych regiónov. Na porovnanie, v Madride sa nezamestnanosť zvýšila len o 0,08 %.Takmer 2000 firiem pôvodne registrovaných v Katalánsku presunulo počas októbra svoj domicil do iných regiónov.Španielska centrálna banka vo štvrtok (2.11.) varovala, že neistota spojená s katalánskou krízou môže, ak sa bude predlžovať, v najbližších mesiacoch spôsobiť spomalenie rastu ekonomiky a tvorby pracovných miest.Nezamestnanosť v Španielsku v októbri tradične pokračuje v raste. Dôvodom je koniec turistickej sezóny a prepúšťanie dočasných zamestnancov z hotelov a reštaurácií.Najviac ľudí prišlo o prácu v sektore služieb, kde nezamestnanosť stúpla o 2,2 % alebo 50.885 ľudí. V poľnohospodárstve sa stratilo 9194 pracovných miest a nezamestnanosť sa zvýšila o 5,83 %.Na sezónne upravenej báze počet registrovaných nezamestnaných v októbri medzimesačne klesol o 23.690.Miera nezamestnanosti v krajine v 3. kvartáli klesla na 16,38 %, čo bolo najmenej od roku 2008.