Nezamestnanosť v USA je najnižšia za 45 rokov, vyhlásil Trump

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 31. januára - Nezamestnanosť v Spojených štátoch za uplynulý rok dosiahla najnižšiu úroveň za posledných 45 rokov, pričom nezamestnanosť medzi hispánskou a černošskou populáciou zaznamenala vôbec najnižšie čísla v histórii. V správe o stave únie pred Kongresom to v utorok večer miestneho času uviedol to americký prezident Donald Trump.Nová americká administratíva, ktorá nastúpila vlani 20. januára, podľa Trumpa pomohla vytvoriť 2,4 milióna nových pracovných miest, z toho 200.000 v priemyselnej výrobe.uviedol Trump.Akciové trhy v USA počas uplynulého roka "prekonávali jeden rekord za druhým a ich hodnota narástla o 8 biliónov dolárov", vyzdvihol Trump.Pripomenul taktiež výrazné zníženie daní pre malé podniky, ktoré v dôsledku opatrení z konca minulého roka "teraz môžu odvádzať 20 percent svojich príjmov z podnikania".zdôraznil prezident.USA podľa Trumpa konečne zvrátili desaťročia trvajúci trend nespravodlivých obchodných dohôd, ktoré umožnili firmám opúšťať USA a spôsobili tak odliv pracovných miest a bohatstva z krajiny.vyhlásil Trump.tvrdil v prejave pred Kongresom Trump.Podľa agentúry AP však automobilky rozširovali výrobu v USA aj pred Trumpovým nástupom do funkcie. Toyota otvorila fabriku v Mississippi už v roku 2011, pričom Hyundai má závod v Alabame už od roku 2005. Tesla už v roku 2010 modernizovala závod na výrobu elektromobilov.Trump taktiež vyhlásil, že "Chrysler presúva veľkú fabriku z Mexika do Michiganu". Podľa AP však automobilka do Michiganu premiestňuje iba výrobu nákladných automobilov, pričom závod v Mexiku bude vyrábať iné druhy vozidiel pre svetové trhy.