Nezamestnanosť v USA vzrástla v júli v takmer polovici štátov, ale len

Washington 18. augusta (TASR) - Nezamestnanosť v USA vzrástla minulý mesiac v takmer polovici štátov, rast bol však len minimálny. Navyše, vývoj v ostatných štátoch USA to dokázal vykompenzovať, pričom v dvoch štátoch miera nezamestnanosti klesla na historické minimum. Uviedlo to dnes americké ministerstvo práce, ktoré zverejnilo detailné údaje o vývoji nezamestnanosti za minulý mesiac.Začiatkom augusta ministerstvo práce zverejnilo, že miera nezamestnanosti klesla v USA na 4,3 % zo 4,4-% úrovne v júni. To znamená, že sa vrátila na 16-ročné minimum, ktoré prvýkrát dosiahla v máji.Ako dnes ministerstvo dodalo, nezamestnanosť vzrástla v 23 štátoch a v 15 zaznamenala pokles. Väčšinou však išlo o zmeny, ktoré sú štatisticky bezvýznamné. Navyše, v štátoch Severná Dakota a Tennessee klesla miera nezamestnanosti na historické minimum. V prípade Tennessee sa nezamestnanosť znížila na 3,4 % a v prípade Severnej Dakoty až na 2,2 %.Na druhej strane sú štáty Aljaška a Nové Mexiko, ktoré evidujú najvyššiu mieru nezamestnanosti. V Novom Mexiku sa zvýšila na 6,3 % a na Aljaške na 7 %, čo je najviac aj v rámci celých USA.