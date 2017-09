Nezamestnanosť vo Švajčiarsku sa naďalej udržuje mierne nad 3 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bern 9. septembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Švajčiarsku zotrvala minulý mesiac mierne nad 3 %, už tretí mesiac po sebe. Počet nezamestnaných sa síce zvýšil, nie však tak, aby mieru nezamestnanosti ovplyvnil. Uviedol to tento týždeň Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti.Podľa sekretariátu miera nezamestnanosti v krajine upravená o sezónne vplyvy dosiahla v auguste 3,2 %. To je rovnaká hodnota ako v júli aj júni. Aj na neupravenej báze zotrvala miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku na júlovej aj júnovej úrovni, to znamená, na úrovni 3 %. Počet nezamestnaných dosiahol v auguste 135.578, čo oproti júlu predstavuje zvýšenie o 1652.V raste ale pokračovala nezamestnanosť mladých, aj keď v porovnaní s vývojom nezamestnanosti v iných krajinách si naďalej udržuje nízku úroveň. V auguste dosiahla 3,4 %, zatiaľ čo v júli zaznamenala 2,8 % a v júni 2,6 %.