Nezamestnanosť vo V. Británii klesla na najnižšiu hodnotu od roku 1975

Londýn 12. júla (TASR) - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii klesla hlbšie pod 5 % a dostala sa na 42-ročné minimum. Ukázali to dnes zverejnené údaje britského štatistického úradu ONS.Ako ONS uviedol, miera nezamestnanosti klesla za 3-mesačné obdobie do konca mája na 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim 3-mesačným obdobím to znamená pokles o 0,2-percentuálneho bodu.Výsledok, ktorý predstavuje najnižšiu úroveň nezamestnanosti od roku 1975, je lepší aj v porovnaní s očakávaniami. Ekonómovia odhadovali, že nezamestnanosť klesne na 4,6 %.Aj v oblasti zamestnanosti dosiahla Veľká Británia rekordné výsledky. V sledovanom období dosiahla miera zamestnanosti 74,9 %, čo je najvyššia hodnota od roku 1971, keď sa začali evidovať príslušné údaje.