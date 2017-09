Nezaradení poslanci navrhnú zdaniť príjmy zo schránkových firiem

Na snímke poslanec NR SR Jozef Mihál. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. septembra (TASR) - Príjmy zo zahraničných schránkových firiem by nemali uniknúť zdaneniu. Presvedčení sú o tom nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého a Jozefa Mihála. Na najbližšej schôdzi v parlamente chcú preto predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov. Navrhnú, aby transpozícia smernice ATAD (Anti-tax avoidance directive), teda smernice proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, bola rozšírená aj na fyzické osoby stojace za zahraničnými schránkovými firmami.Poslanci vytvorili pozmeňujúci návrh na základe podnetu odborníkov z Katedry finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.priblížil v správe pre médiá poslanec Miroslav Beblavý.Novela zákona o dani z príjmov je už v druhom čítaní v parlamente. Predložil ju rezort financií. Poslanci upozornili, že určuje povinnosť zdaňovať príjmy na Slovensku osobám, u ktorých je možné, že sa trvalo zdržujú v krajine, napríklad keď na Slovensku vlastnia nehnuteľnosť. Zdaňovať príjmy by tak podľa nich museli športovci, modelky či herci, no majitelia schránkových firiem by sa tejto povinnosti vyhli, pretože nové pravidlá sa nemajú týkať schránkových firiem, ktoré sú založené fyzickými osobami.Podľa odborníčky na dane a odvody Jaroslavy Lukačovičovej, ktorá spolupracuje s nezaradenými poslancami, je riešením legislatívnej diery rozšírenie povinnosti aj na fyzické osoby stojacimi za firmami v zahraničí.myslí si Lukačovičová.Zároveň dodala, že pri prepojení s ďalšími nástrojmi, prípadne s reportingovými povinnosťami, môžu tieto pravidlá slúžiť napríklad aj na identifikáciu väzieb politikov, čo by slúžilo ako nadstavba registra partnerov verejného sektora.