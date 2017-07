Nezastaviteľný Kittel vyhral aj 11. etapu, v žltom ostal Froome

Nemecký cyklista Marcel Kittel v zelenom tričku pre najlepšieho špurtéra, počas 11. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati z Eymetu do Pau, dlhej 203,5 km v Pau 12. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky 11. etapy (Eymet - Pau, 203,5 km):

1. Marcel Kittel (Nem./Quick-Step) 4:34:27 h, 2. Dylan Groenewegen (Hol./Lotto NL-Jumbo), 3. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data), 4. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 5. Daniel McLay (V. Brit./Fortuneo - Vital Concept), 6. Davide Cimolai (Tal./FDJ), 7. André Greipel (Nem./Lotto-Soudal), 8. Nacer Bouhanni (Fr./Solutions Credits), 9. Ben Swift (V. Brit./SAE Team Emirates), 10. Danilo Wyss (Švaj./BMC) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie:

1. Christopher Froome (V. Brit./Sky) 47:01:55 h, 2. Fabio Aru (Tal./Astana) +18 s, 3. Romain Bardet (Fr./AG2R) +51, 4. Rigoberto Uran (Kol./Cannondale-Drapac) +55, 5. Jakob Fuglsang (Dán./Astana) +1:37 min, 6. Daniel Martin (Ír./Quick-Step) +1:44, 7. Simon Yates (V. Brit./Orica-Scott) +2:02, 8. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +2:13, 9. Mikel Landa (Šp./Sky) +3:06, 10. George Bennett (N. Zél./Lotto NL-Jumbo) +3:53

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pau 12. júla (TASR) - Nemecký cyklista Marcel Kittel opäť demonštroval svoju rýchlosť a zvíťazil aj v stredajšej 11. etape pretekov Tour de France. Jazdec stajne Quick-Step mal najviac síl v záverečnom hromadnom špurte a 203,5 km dlhú trať z Eymetu do Pau zvládol za 4:34:27 h. Na druhej priečke skončil Holanďan Dylan Groenewegen z LottoNl-Jumbo a tretiu pozíciu obsadil Nór Edvald Boasson Hagen z Dimension Data.Dvadsaťdeväťročný Kittel získal už svoj piaty triumf na tohtoročnej TdF, celkovo štrnásty v kariére a opäť zlepšil nemecký rekord v počte etapových víťazstiev na Tour. Zároveň zvýšil svoj náskok v boji o zelený dres.uviedol Kittel pre televízie.Pozíciu na čele celkového poradia si na rovinatej trati bez problémov udržal Brit Chris Froome, pre ktorého to bol jubilejný 50. deň v žltom drese. Pretekár Sky vedie pred druhým Talianom Fabiom Aruom z Astany o 18 sekúnd. Tretí Francúz Romain Bardet (AG2R) zaostáva o 51 sekúnd.Organizátori pripravili na stredu opäť rovinatú etapu šitú pre šprintérov s jediným kopcom najnižšej 4. kategórie. Krátko po štarte sa od pelotónu odtrhla trojica Frederik Backaert (Wanty - Groupe Gobert), Maciej Bodnar (Bora-Hansgrohe) a Marco Marcato (SAE Team Emirates). Po pár kilometroch mal problémy Alberto Contador, ktorý dostal defekt, no za chvíľu bol naspäť v pelotóne. Trojica na čele si medzičasom vypracovala náskok okolo troch minút. V pelotóne pracovali opäť najmä šprintérske tímy Lotto Soudal, Quick-Step a Kaťuša. Asi 95 km pred koncom prišlo k väčšiemu pádu, najviac naň doplatil Dario Cataldo z Astany, pre ktorého sa preteky skončili. John Degenkolb musel čakať na nový bicykel.Jedinú rýchlostnú prémiu na 143. km vyhral z úniku Mercato, z pelotónu Greipel pred Michaelom Matthewsom a Alexandrom Kristoffom. Unikajúca trojica mala aj 40 km pred cieľom náskok vyše minútu. Contadorova smola pokračovala aj v závere, keď sa spolu s tímovým kolegom z Treku ocitli na zemi, no obaja pokračovali. Medzitým ostal na čele už len Bodnar, ktorý sa nechcel vzdať a dával do toho všetko. Šesť kilometrov pred cieľom mal náskok pred hlavným polom tesne pod 30 sekúnd. Svoj sólový únik však až do víťazného konca nedotiahol a pelotón ho dobehol asi 250 m pred finišom. V záverečnom špurte bol najrýchlejší opäť Kittel, ktorý sa vyviezol za zadným kolesom Matthewsa.