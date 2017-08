Nezávislí poslanci v Poprade chcú jasné stanovisko primátora Švagerka

Na snímke primátor Popradu Jozef Švagerko Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 30. augusta (TASR) - Klub nezávislých poslancov (KNP) počas dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Poprade opätovne vyhlásil, že nebude schvaľovať finančné, majetkové a strategické zámery mesta do doby, kedy nebude jasne, zreteľne a jednoznačne formulované vyjadrenie primátora mesta Poprad Jozefa Švagerka k zotrvaniu, respektíve odstúpeniu z funkcie primátora mesta. Štefan Pčola za KNP zároveň uviedol, že by primátor mal odstúpiť zo svojej funkcie. Ten sa svojej funkcie nateraz nevzdal.Situácia vznikla po tom, čo Švagerka v stredu (16.8.) v popoludňajších hodinách zastavili pri miestnom cintoríne v smere na obec Veľký Slavkov. Pri kontrole bol podrobený dychovej skúške na alkohol, nameraná hodnota ukázala viac ako jedno promile. Popradský primátor je stíhaný na slobode. V prípade preukázania viny mu hrozí až ročné väzenie. Okrem toho môže Švagerko prísť aj o členstvo v Kresťanskodemokratickom hnutí (KDH).Druhý viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper vyzval poslancov, aby nebránili v rozvoji mesta a rokovali počas zasadnutia mestského zastupiteľstva. "opýtal sa poslancov.adresoval poslancom viceprimátor mesta Poprad Igor Wzoš. Podľa poslanca Vladimíra Lajčáka by mal primátor odstúpiť, aby sa mohli vypísať doplňujúce voľby.doplnil. Podľa neho by mal Švagerko vedieť názor voličov a ich názor na celú situáciu." uviedol primátor. Ako doplnil, jeho dovolenka nebola náhodná, potreboval si usporiadať myšlienky.povedal. K právnym veciam sa primátor odmietol vyjadrovať.uviedol primátor.Poslanci mestského zastupiteľstva na dnešnom rokovaní rokovali len o zmenách rozpočtu, všeobecnom záväznom nariadení mesta Poprad o umiestňovanie plagátov na verejných priestranstvách počas prebiehajúcich volieb do VÚC, zmenách v územnom pláne mesta, predložení žiadostí na získanie dotácie pre budovu Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Sobote a na dostavbu telocviční, respektíve ich vylepšení. Schválili aj dotáciu z mestského rozpočtu pre Podtatranské múzeum.