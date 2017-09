Nezávislosť Katalánska môže viesť k poklesu ekonomiky až o 30 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 18. septembra (TASR) - V prípade, že by sa Katalánsko oddelilo od Španielska, mohla by ekonomika regiónu zaznamenať pokles až o 30 % a nezamestnanosť vzrásť na dvojnásobok súčasnej hodnoty. Vyhlásil to dnes španielsky minister hospodárstva Luis de Guindos.Región, ktorý sa na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) Španielska podieľa v súčasnosti približne 20 %, plánuje 1. októbra uskutočniť referendum o nezávislosti. Podľa španielskej vlády aj súdov je však nezákonné.Luis de Guindos dnes v rozhovore pre Radio Cope upozornil, že pre Kataláncov aj ich ekonomiku by vyhlásenie nezávislosti malo "brutálne" následky. Podľa neho by obyvateľstvo dramaticky schudobnelo a ekonomika Katalánska by mohla zaznamenať pokles o 25 až 30 %. Ako dodal, v prípade odtrhnutia od Španielska by Katalánsko opustilo aj Európsku úniu, čo by znamenalo, že až 75 % produktov z regiónu by začalo podliehať clu.Navyše, dodal minister, referendum je nezákonné, takže investori ani neočakávajú, že k nezávislosti Katalánska skutočne príde. Aj preto tieto udalosti zatiaľ nemali vplyv na španielsku ekonomiku či na španielsky dlh.povedal španielsky minister. Ratingová agentúra Moody's ale začiatkom septembra uviedla, že eskalácia napätia je pre rating negatívnym javom, aj keď ani ona nepredpokladá, že sa Katalánsko od Španielska odtrhne.