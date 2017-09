Nezhody s poisťovňou by pacienti nemali pocítiť

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 26. septembra (TASR) – Takmer dvetisíc ambulancií združených vo Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) stále nemá dohodnuté podmienky spolupráce so súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera. Hrozí, že sa s ňou od prvého októbra dostanú do nezmluvného vzťahu, čo pre pacientov štandardne znamená, že by mali preplatené iba akútne vyšetrenia.vysvetľoval dnes na tlačovej konferencii predseda Správnej rady ZAP Marian Kollár. Lekári nesúhlasia s platbami, ktoré im Dôvera ponúka a chcú viac.ZAP predstavuje asi tretinu ambulancií na Slovensku. Súkromná poisťovňa tvrdí, že im dala bezkonkurenčnú ponuku a v najbližšom čase ešte budú rokovania. Odmieta, aby pacient od prvého októbra pocítil spor medzi ňou a časťou lekárov.povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.ZAP podľa neho robí nátlak na pacientov a snaží sa šíriť strach. Kultanovi sa nepáči, že niektorí členovia ambulantných poskytovateľov priamo vyzývajú svojich pacientov na prepoistenie. Má to byť prípad aj člena Správnej rady ZAP Petra Liptáka. Ten v pondelok večer (25.9.) svojich pacientov poistených v Dôvere v emaile vyzval k prepoisteniu, informovali ako prvé Hospodárske noviny. Prepoistiť sa totiž dá do konca tohto septembra.reagoval Kultan. Tvrdí, že nemá problém, aby lekár povedal svoj názor pacientom, v tomto prípade však ide o klamstvá, a to mu prekáža.ZAP sa od obsahu emailu verejne nedištancoval, no potvrdil, že ho neschválili jeho orgány.povedal Kollár. Lekári podľa neho Dôveru nepotrebujú,Súkromná zdravotná poisťovňa napriek chýbajúcej dohode už do ambulancií rozposlala dodatky k zmluvám. Kým ZAP hovorí, že lekári ich vracajú, Dôvera tvrdí, že niektorí majú záujem. Lekárom naposledy ponúkala zvýšenie platieb o 11 percent v dvoch kolách. Za nedohodou vidí zneužívanie konca prepoisťovacieho obdobia a snahu o zneisťovanie jej poistencov.povedal Kollár s tým, že od nového roka by sa rokovalo opäť. Dôvera od ZAP napríklad žiada, aby ich poistenci mali právo objednať sa na termín vyšetrenia.Kultan je ochotný rokovať o zmäkčení nárokov zdravotnej poisťovne, neupustí však vo všetkom,reagoval na informáciu o desiatich percentách.Dôvera by sa s lekármi mala stretnúť v najbližších dňoch, termín ešte nie je jasný. Kultan počíta s tým, že do začiatku októbra sa zrejme nedohodnú. Pár dní po prepoisťovacom období to už podľa neho bude reálnejšie.Lekári o podmienkach rokovali aj s VšZP. Minulý týždeň sa s ňou na výške platieb dohodli. Rokovania prebiehajú aj so súkromnou zdravotnou poisťovňou Union ZP, kde sú zmluvy uzatvorené do konca marca budúceho roka.Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje boj ambulancií za vyššie platby do systému, formu výpovedí však označila za neetický krok.