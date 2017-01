Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 10. januára (TASR) – Nezisková organizácia Maják nádeje už nemá akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pre TASR to uviedla Barbora Petrová z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR. Akreditácia krízovému stredisku, ktoré v minulosti takéto služby poskytovalo v budove na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste, zanikla zo zákonných dôvodov po tom, ako nepožiadalo o predĺženie jej platnosti.V súvislosti so zrušením akreditácie, ktorú nezisková organizácia dostala v roku 2006, začal pritom rezort práce správne konanie už koncom septembra minulého roka. A to na základe odporúčaní Akreditačnej komisie, ktorá sa prípadom krízového strediska zaoberala. Prihliadalo sa pritom aj na výsledky kontroly Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR. Tá zistila porušenia zmluvných podmienok a povinností, napr. nedodržanie zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ministerstvo pritom o začatí konania informovalo aj neziskovú organizáciu, jej predstavitelia si však podľa Petrovej oznámenie neprevzali a s rezortom nekomunikovali.Starosta Starého Mesta Radoslav Števčík sa ešte v decembri vyjadril, že by pre mestskú časť bolo dobré, ak by krajský súd potvrdil rozhodnutie okresného súdu vo veci dražby budovy na Karpatskej ulici. Mestská časť by sa tak stala účastníkom konania a likvidátorom.," uviedol Števčík s tým, že pre samosprávu by to bola šanca na záchranu predmetnej budovy.Budovu na Karpatskej ulici predala samospráva Starého Mesta ešte v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún neziskovej organizácii Maják nádeje, avšak s predkupným právom zapísaným v katastri nehnuteľností a na liste vlastníctva. Bol to majetkový vklad mestskej časti do uvedenej organizácie, kde jej partnerom je občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza. Budovu mala organizácia používať v rámci projektu pomoci týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia a bez strechy nad hlavou. Konaním riaditeľa a štatutára organizácie Pavla Ruska však časom vznikol dlh vo výške 600.000 eur a následne bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba.Jej súčasťou je aj pohľadávka, ktorá vznikla nevrátením alikvotnej čiastky zo strany neziskovej organizácie po tom, ako kontrola z ústredia práce zistila viaceré porušenia a krízové centrum časť neoprávnene použitých finančných prostriedkov nevrátilo v zákonnom termíne. "" potvrdila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVaR SR Jana Lukáčová. Obe doterajšie verejné dražby neboli úspešné, keďže sa do nich nikto neprihlásil.V súvislosti s neziskovou organizáciou Maják nádeje začala medzitým polícia trestné stíhanie. Týka sa obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku v štádiu pokusu. Znamená to, že neznámy páchateľ vystupujúci ako štatutárny orgán a riaditeľ tejto neziskovej organizácie, uzatvoril niekoľko neoprávnených zmlúv. Tie sa týkali zmluvy o budúcej zámennej zmluve, zmluvy o pôžičke či novácii, teda nahradení finančného záväzku iným. TASR sa s Ruskom zatiaľ skontaktovať nepodarilo.